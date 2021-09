- Weyrauch: Wahl-O-Mat macht Parteiprogramme vergleichbar

Als Orientierungshilfe für die Bundestagswahl ist ab Donnerstag der Wahl-O-Mat gestartet. In 38 Thesen können Wählerinnen und Wähler online ihre eigenen Überzeugungen mit den Positionen der Parteien abgleichen. Wie das funktioniert, erklärt Martina Weyrauch, Leiterin der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung.



Der Wahl-O-Mat mache die Parteiprogramme nicht nur verständlicher, sondern auch vergleichbarer, so Weyrauch. Zudem fördere das Spielerische des Wahl-O-Mat, dass sich Wählerinnen und Wähler überhaupt mit politischen Inhalten auseinandersetzten.



Wahl-O-Mat will Vergleichbarkeit der Parteiprogramme





Für den Bundes-Wahl-O-Mat habe man 39 Parteiprogramme verglichen. Erarbeitet werden die Thesen des Portals von einer Jugendredaktion gemeinsam mit Expertinnen und Experten. Weyrauch erläutert, dass diese Redaktion Schwerpunkte setzt beim Durchstöbern der Wahlprogramme – und diese dann noch einmal reduziert werden. Dadurch entsteht von außen der Eidnruck, dass bestimmte Themen nicht auftauchen. Im Kern gehe es darum, die Parteien vergleichbar zu machen, so die Rechtsexpertin.



Weyrauch: Vertrauen spielt in den neuen Bundesländern größere Rolle





Der Wahl-O-Mat kann bei einer Wahlentscheidung helfen, denn diese sei meist ein Mix aus dem Parteiprogramm und den Persönlichkeiten, die sich zur Wahl stellen, so Weyrauch. Gerade in den neuen Bundesländern seien Wählerinnen und Wähler nicht traditionell an eine Partei gebunden, sie schauten ganz genau, wem sie ihr Vertrauen schenken und wer glaubwürdig wirke.