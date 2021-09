- Corona-Impfstoff: Impfschutz verliert durch Mutationen an Wert

Der Corona-Impfstoff ist global ungleich verteilt – und schon seit langem gibt es eine Debatte darüber, ob die Patente freigegeben werden sollen. Mutationen des Coronavirus seien eine Bedrohung auch für geimpfte Menschen in reichenen Ländern, erklärt der Gesundheitsökonom Michael Stolpe.

Die Impfquote in Afrika liege bei 3 Prozent der Bevölkerung, "vielleicht auch weniger in vielen Ländern", so Michael Stolpe, Leiter des Projektbereichs Globale Gesundheitsökonomie am Institut für Weltwirtschaft (IfW) in Kiel.

"Wichtig ist ja, dass die Impfungen schnell erfolgen" sagt der Experte mit Blick auf Fluchtmutationen. Diese Mutationen eines Virus führen dazu, dass in Geimpften diejenigen Mutationen selektiert werden, die Resistenzen gegen Impfstoffe aufweisen. "Und das ist ja eine Bedrohung nicht nur für Menschen in Afrika, sondern auch für uns." Das hieße: "Der Impfschutz verliert an Wert, wenn wir es zulassen, dass es ein großes Reservoir von zirkulierenden Viren in ärmeren Ländern gibt."



Michael Stolpe spricht sich dafür aus, dass die Covax-Initiative die Patente für die Corona-Impfstoffe aufkaufe und so die Produktion an vielen Orten der Welt ermögliche. Covax ist eine Initiative für einen gerechten globalen Zugang zu Covid-19-Impfstoffen.