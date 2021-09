- Vogel nennt existenzielle Sorgen wegen Afrikanischer Schweinepest "riesig"

Knapp ein Jahr lang grassiert die Afrikanische Schweinepest (ASP) in Deutschland, vorrangig befällt diese Wildschweine. Mitte Juli griff die ASP auch auf Hausschweine über, betroffen ist unter anderem Ostbrandenburg. Die Tierhalter brauchen jetzt mehr Unterstützung, sagt Axel Vogel (Grüne), Landwirtschaftsminister in Brandenburg.

"Die existenziellen Sorgen sind riesig", so Vogel. Einige Betriebe in Ostbrandenburg seien schon komplett aus der Schweinehaltung ausgestiegen, andere hätten ihre Bestände verkleinert. Der Bund solle nun die Schweinehaltung als ein Element tierhaltender Landwirtschaft unterstützen, sagte der Grünen-Politiker. Das Treffen der Agrarminister unterstreiche auch noch einmal die überregionale Bedeutung des Themas.



Vogel: Hilfen kommen nicht bei Schweinehaltern in Brandenburg an





Vogel sagte, er erwarte auch mehr Unterstützung von der Bundeslandwirtschaftsministerin [Julia Klöckner, CDU, Anm. d. Red.]. Bislang ging es nur um den Bau von Schutzzäunen mit Hilfe der EU, doch bei den Betrieben vor Ort seien keine Hilfen angekommen. Brandenburg finanziert derzeit Untersuchungs- und Transportkosten für die Schweine der betroffenen Betriebe, doch diese Beträge seien gedeckelt und bald aufgebraucht, sagte der Landwirtschaftsminister. Ebenso forderte er, dass jene finanziell unterstützt werden, die aus der Schweinehaltung aussteigen wollen.



Unklar, wann Tierseuche in Ostbrandenburg abklingt



Der Grünen-Politiker sagte, man habe die ASP in Brandenburg derzeit im Griff, aber nicht unter absoluter Kontrolle. Einige infizierte Wildschweine brechen aus den umzäunten Gebieten aus und wanderten weiter nach Westen. Mit Zaunbau und intensiver Bejagung will man dies eindämmen - doch er könne aktuell nicht sagen, wann die Tierseuche in Ostbrandenburg genau abklinge.