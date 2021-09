- Dreyer: Wiederaufbaufonds nach Flut ist "ein Zeichen der Solidarität"

Mit einem Staatsakt gedenkt Rheinland-Pfalz der Opfer der Flutkatastrophe im Juli. "Die Menschen können ganz, ganz sicher sein, dass das Land an ihrer Seite bleibt", sagt Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Die Aufbauhilfen könnten ab Oktober beantragt werden.



Das Land Rheinland-Pfalz gedenkt mit einem Staatsakt der Opfer der Flutkatastrophe im Juli. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sagte, mit dem offiziellen Gedenken wolle man den Menschen das Signal senden, dass sie mit ihrer Not nicht alleine seien. In den betroffenen Regionen komme man jetzt in eine Phase des Wiederaufbaus.

Aufbaufonds ab Oktober abrufbar







Dreyer nannte den Aufbaufonds von Bund und Ländern als großes Zeichen der Mitgefühls. "Der große Wiederaufbaufonds, der von Bund und Ländern finanziert wird, ist ein Zeichen der Solidarität und dass die Menschen nicht alleingelassen werden." Die Mittel daraus solle man bald abrufen können: Ab Oktober könne das Geld beantragt werden - sowohl von Privatleuten, als auch von Kommunen und Unternehmen.

Wo dürfen die Häuser wieder aufgebaut werden?



"Die Menschen können ganz, ganz sicher sein, dass das Land an ihrer Seite bleibt", sagte Dreyer. Sie könne aber auch die Befürchtung verstehen, dass die Solidarität nachlasse. Aktuell laufe auch die Begutachtung der Region durch Experten. "Wir sind zuversichtlich, dass viele Menschen mit besserem Hochwasserschutz an derselben Stelle wohnen bleiben können."