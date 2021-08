dpa Bild: dpa

- Senat beschließt verkürzte Quarantäne in Kitas und Schulen

In Berlin müssen Kinder und Jugendliche nur noch fünf Tage in Corona-Quarantäne, wenn sie Kontakt mit positiv getesteten Mitschülern hatten. Zudem werden die Kriterien für die Corona-Ampel geändert und in Clubs die 2G-Regelung eingeführt, berichtet Landepolitikreporter Jan Menzel.