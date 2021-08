- Endgültiger Abzug aus Afghanistan

Die US-Truppen haben ihren Einsatz in Afghanistan endgültig beendet. Deutsche Ortskräfte sollen auch weiter ausreisen können - auf dem Luft- und Landweg. Es sei überfällig, dass Außenminister Heiko Maas (SPD) nun mit den Nachbarländern Afghanistans spreche, sagt der außenpolitische Sprecher der Grünen im Bundestag, Omid Nouripour.

"Ich glaube, das ist einfach der letzte Versuch, jetzt noch irgendwas zu retten", so Nouripour. "Ich kann das nicht falsch finden, dass er das jetzt endlich macht. […] Und wenn er darüber auch noch ein paar Leute rausholt, dann ist das gut." Allerdings gebe es eine Reihe von Hindernissen. Die Nachbarstaaten würden nur Menschen aufnehmen, wenn diese nach Deutschland weiterreisen.

Aber die zentrale Frage werde sein, "ob die Taliban diese Leute rauslassen und zu welchem Preis", sagt der Grünen-Politiker. Und das werde nicht in den Nachbarstaaten entschieden, sondern in Verhandlungen mit den Taliban. Diese Gespräche seien nicht falsch, so Nouripour. "Aber man muss mit den Taliban reden wie man mit Geiselnehmern redet. Und nicht als wären sie Gesprächspartner oder als würden sie ein Land repräsentieren."

Die Taliban seien nach wie vor eine "Terrororganisation", von der auch Gefahr für uns ausgehe, so Nouripour. Der Grünen-Politiker sagte, die Bundesregierung müsse nun mehrere Schritte tun: Die Taliban ausdrücklich nicht als Regierungsverantwortliche anerkennen, Sanktionen gegen sie erheben, die bisher legitimie Regierung anerkennen, auch wenn diese machtlos sei und Widerstandsbewegungen unterstützen. All das sei bisher nicht geschehen, so der Außenexperte.