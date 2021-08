Amtsarzt: Wir schicken Kinder zu Unrecht in Quarantäne

Wer nicht gegen das Coronavirus geimpft ist, wird sich mit der Delta-Variante anstecken - auch Kinder. Das sei so sicher wie das Amen in der Kirche, sagt Patrick Larscheid, Amtsarzt von Reinickendorf. In Quarantäne sollten aus seiner Sicht nur noch die Kinder gehen, die nachweislich infiziert sind.