- Treffen Sicherheitsrat: Flughafen Kabul könnte UN-Schutzzone werden

Möglicherweise einigt sich der Weltsicherheitsrat auf eine UN-Schutzzone für den Flughafen in Kabul. Diese Hoffnung hat der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz Wolfgang Ischinger. Keine der fünf Vetomächte habe ein Interesse an einer instabilen Lage in Afghanistan.

Der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, hat die Hoffnung geäußert, dass sich der Weltsicherheitsrat auf eine UN-Schutzzone für den Flughafen in Kabul einigt. Keine der fünf Vetomächte habe ein Interesse an einer instabilen Lage in Afghanistan. Deshalb sehe er die Chance, dass es zu einem entsprechenden UN-Mandat kommt.

Flughafen Kabul könnte unter UN-Mandat kommen

In Kabul bleibt die Lage angespannt. Auf den Flughafen sollen am Montagfrüh fünf Raketen abgefeuert worden sein. Es sei überfällig, dass sich der Sicherheitsrat mit der Lage in Afghanistan befasst, so Ischinger. Anders als im Syrien-Konflikt gebe es jetzt die Chance, dass die Vetomächte gemeinsam vorgehen. Niemand wolle, dass dort "ungeordnetes Chaos" ausbreche.