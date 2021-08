- Krankenhausbelegung soll neuer Corona-Leitwert werden

Die Belegung der Betten in den Krankenhäusern soll der neue Corona-Richtwert werden. Das werden die Gesundheitsminister der Länder beschließen, sagt der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Klaus Holetschek (CSU). Die Inzidenz sei dann nur noch ein "Seismograf, der mitschwingt".



Staatliche Corona-Auflagen sollen sich bald stärker an der Belegung der Krankenhausbetten ausrichten statt wie bisher vor allem an der Sieben-Tage-Inzidenz. Das will die Gesundheitsminister-Konferenz nach Angaben ihres Vorsitzenden Klaus Holetschek (CSU) am Montag beschließen. Wenn sich anhand dieser Kriterien die Lage verschärfe, würden neue Verbote vor allem Ungeimpfte treffen.

Aktuell noch 3-G-Regelung vorgesehen





"Impfen ist der Weg aus der Pandemie, nicht das Testen", so der bayerische Gesundheitsminister. Aktuell sei noch die 3-G-Regelung - also ein Zutritt für Geimpfte, Genesene sowie Getestete - der Stand der Dinge in der politischen Entscheidung.

Was geschieht, wenn Ampel auf Rot springt?

Es stelle sich aber die Frage, was passiert, wenn eine Ampel- etwa jene der Belegung der Krankenhausbetten - auf Rot springe. Die 2G-Regelung - nur noch Geimpfte und Genesene einzulassen - verspreche mehr Besucher und sei so möglicherweise auch ein Anreiz für Veranstalter, die über ihr Hausrecht dies entscheiden könnten.