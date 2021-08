- Prostitution in Deutschland: Auswüchse mit Gewalt und Kriminalität

Die Freuen-Union fordert, Freier zu bestrafen, die prekäre Situationen von Prostituierten ausnutzen. In den meisten Fällen seien Frauen nicht freiwillig Prostituierte, heißt es. Huschke Mau hat selbst als Prostituierte gearbeitet. Sie begrüßt den Vorstoß.

Die Frauen-Union fordere kein Prostitutionsverbot, so Huschke Mau und erläutert: Bei einem Prostitutionsverbot würden die betroffenen Frauen bestraft. Was die Frauen-Union hingegen fordere sei, "ein Verbot, dass Freier sich Frauen kaufen, die in besonders vulnerablen Situationen sind. Also zum Beispiel sehr junge Frauen, Frauen unter 21 oder schwangere Frauen." Es gehe darum, Freier zu bestrafen, die die prekäre Situation der Frauen ausnutzten.



Das Prostitutionsgesetz bezeichnet Huschke Mau als "totalen Fehlschlag". Es gebe Gewalt, Morde und Traumata in der Prostitution. Zudem gehe es um die Frage, was Prostitution mit der Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen mache.

Huschke Mau befürwortet das "nordische Modell", das aus fünf Maßnahmen besteht. Dazu gehöre etwa der "Konsens, dass Prostitution Gewalt gegen Frauen ist." Außerdem die Entkriminalisierung der betroffenen Frauen, die Bestrafung der Männer, staatliche Ausstiegshilfen für Frauen und Aufklärung in der Gesellschaft.