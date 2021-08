picture alliance / Zoonar Bild: picture alliance / Zoonar

- Cannabis: Wie sieht eine alternative Drogenpolitik aus?

Am Donnerstag startet die zweitägige Cannabis-Konferenz in Berlin. Mit dabei ist auch der CDU-Gesundheitspolitiker Erwin Rüddel. Er spricht sich für ein Modellprojekt zur legalen Abgabe von Cannabis aus, um Vorbehalte und Chancen in der Drogenpolitik zu prüfen.