- Fluthilfe: Noch unklar, wie viel Geld nach Trier fließt

Am Mittwoch verhandelt der Bundestag in einer Sondersitzung über Hochwasserhilfen in Höhe von 30 Milliarden Euro. Triers Bürgermeisterin Elvira Garbes berichtet sie, wie es in ihrer Stadt rund sechs Wochen nach der Flut aussieht – und wie es nun weitergehen soll.

In der Nacht zum 15. Juli 2021 ist in Trier die Kyll über die Ufer getreten und hat wie in anderen Teilen des Landes für Überflutungen gesorgt. Nun wird sechs Wochen später er Bundestag den Bundes-Hilfen für die Flutgebieten in Höhe von 30 Milliarden Euro zustimmen.

In Trier seien 600 Häuser durch die Fluten zerstört worden, berichtet Bürgermeisterin Elvira Garbes. Allerdings sei noch nicht klar, wie viel von den Fluthilfen für die Infrastruktur und Betroffene ohne Versicherung nach Trier fließen werden. Bisher haben die Menschen Spendengelder erhalten.

Stadt rät: Umstieg von Öl auf Gas

Die Stadt empfiehlt den Betroffenen, nun auf Gas als Heizquelle umzusteigen. "Öl ist natürlich die Katastrophe schlechthin, wenn die ganzen Öltanks in der Gegend herumschwimmen", so Garbes. Während der Flut sei das Öl ausgelaufen und habe die Böden kontaminiert. Die Heizungen seien nun zerstört. Um den Umstieg auf Gas zu ermöglichen, haben die Stadtwerke haben angekündigt, neue Gasleitungen zu ziehen.



Finanziell fühle sich die Stadt gut unterstützt, allerdings fehle es an Personal. Die Soforthilfen etwa mussten schnell beantragt, bewilligt und ausgezahlt werden. Das sei durch den Einsatz von Ehrenamtlichen möglich gewesen.

Aus Flut für die Zukunft lernen

Nun müsse man laut Garbes die Erfahrungen und Erkenntnisse der Flut in den Ablaufplan bei solchen Ereignissen einfließen lassen. Dabei spiele der Hochwasserschutz eine wichtige Rolle. "Natürlich bleibt die Angst, dass es wiederkommen kann. Da muss man sich natürlich dafür wappnen, gerade auch, was den Klimawandel betrifft", so Elvira Garbes.