Mi 25.08.2021 | 06:55 | Kultur

- Der Pandemie zum Trotz: Die Pop-Kultur startet

Am Mittwoch startet die "Pop-Kultur" in Berlin unter Pandemiebedingungen - und zwar mit 120 Veranstaltungen live vor Publikum, drinnen, draußen oder digital. Veranstaltet wird das Festival vom Musicboard Berlin. Dessen Geschäftsführerin Katja Lucker beschreibt, mit welchem Gefühl sie in diese Neuauflage geht.

Für das Festival gelten die 3G-Regeln, genesen, geimpft oder getestet. Außerdem wurden die Kapazitäten beschränkt und eine Maskenpflicht ausgesprochen. "Ich glaube, das Publikum wird sich wohl fühlen, sagt die Geschäftsführerin vom Musicboard Berlin, Katja Lucker. Normalerweise sei die Pop-Kultur sehr international aufgestellt. In diesem Jahr werde aber sehr viel die lokale Szene abgebildet. "Es ist natürlich ein anderes Festival, alleine schon, was die Kapazitäten anbelangt." Insgesamt werde aber der Kunst- und Kulturgenuss groß werden, so Lucker.

Katja Lucker Patrick Desbrosses

Neben den Konzerten, Lesungen und Diskussionen wolle man durch das Festival die Themen Inklusion und Solidarität für andere in den Mittelpunkt rücken. Die Geschäftsführerin appelliert an die Menschen, sich für die Kultur impfen zu lassen. "Je mehr Herdenimmunität wir erreichen, umso eher können wir alle miteinander feiern", so Lucker. Bisher habe noch kein Club ib Berlin Insolvenz angemeldet, weil die Förderung klappe. Allerdings müssten irgendwann wieder mehr Menschen miteinander in Räumen feiern können, "weil das wird sich wirtschaftlich sonst nocht tragen."