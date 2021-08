- Aufstand in der Krankenpflege: Warnstreik bei Vivantes auf der Kippe

Der Warnstreik bei Vivantes ist vorerst gerichtlich gestoppt, an der Charité geht er weiter. Die Berliner Landesvorsitzende der Linken Katina Schubert erwartet von den zuständigen Senatoren, dass sie mit der Vivantes-Leitung sprechen. Sie sei enttäuscht ob deren "abwartender Haltung".

Das Berliner Arbeitsgericht verhandelt darüber, ob der Warnstreik an den Vivantes-Kliniken in der Stadt fortgesetzt werden darf. Das Gericht hatte den Streik am Montag in einem Eilbeschluss zunächst untersagt, weil es keine Vereinbarung über eine Notversorgung der Patienten gibt.

Schubert fordert Gespräche statt Abwarten

Vermittlungsversuche der Spitzenkandidaten von SPD, Linken, Grünen und CDU hatten zu keiner Lösung geführt. Die Berliner Landesvorsitzende der Linken, Katina Schubert, sagte, sie erwarte von den zuständigen Senatoren, dass sie mit der Vivantes-Leitung sprechen. Es enttäusche sie, dass die Senatorinnen und Senatoren sich in einer "abwartender Haltung" befänden.