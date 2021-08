- Wahlplakate zur Bundestagwahl: "Eine unglaubliche Ideen- und Mutlosigkeit"

Der Typograf Erik Spiekermann fällt ein vernichtendes Urteil über die Plakate zur Bundestagswahl und spricht vom "inhaltslosem Brei". Die Plakate spiegelten die Angst der Parteien vor Fehlern wider und dass alles bürokratisch am runden Tisch abgestimmt worden sei.

Der Typograf Erik Spiekermann attestiert den Parteien bei den Plakaten für die Bundestagswahl zu wenig Kreativität und Mut. "Durch die Parteien hindurch ist es eine unglaubliche Ideen- und Mutlosigkeit." Insgesamt sei es ein "beliebiger Waschmittelstil", der auf den Plakaten zu finden sei.

Viele Dopplungen in Wort und Bild



Er sei verzweifelt, so Spiekermann. Klar sei auf den Plakaten: "Man könnte alles verknappen und verkürzen". Außerdem gebe es zu viele Dopplungen mit gleichen Aussagen in Wort und Bild: Etwa das Thema Kitas mit einem Bild von Kindern. Von der Partei Die Partei gebe es ein Plakat mit der Aufschrift: "Wahlplakate verbieten" - das sei sein Lieblingsplakat, so Spiekermann.

"Niemand traut sich, auf den Putz zu hauen"

Als Grund sieht Spiekermann die Angst vor Fehlern in den Parteien: "Niemand traut sich, so richtig auf den Putz zu hauen." Alles sei bürokratisch abgestimmt am runden Tisch und heraus käme "ein inhaltsloser Brei".