- CDU zu Afghanistan: "Bereit, unseren Einsatz fortzusetzen"

Uncredited/Ministry of Defence/dpa

Uncredited/Ministry of Defence/dpa

Der Verteidigungsexperte der Union, Johann Wadephul, hat sich dafür ausgesprochen, den Evakuierungseinsatz der Bundeswehr in Afghanistan über den August hinaus fortzusetzen. Am Dienstag soll es einen Sondergipfel der G7-Staaten zu Afghanistan geben.



Der Außen- und Verteidigungsexperte der Unionsfraktion, Johann Wadephul, hat sich dafür ausgesprochen, den Evakuierungseinsatz in Afghanistan zu verlängern. Er finde es gut, dass US-Präsident Joe Biden einen solchen Schritt nicht ausgeschlossen hat, so Wadephul. Bislang ist der Einsatz bis Ende August befristet.

Größere Sicherheitszone um Flughafen Kabul

Am Kabuler Flughafen harren immer noch Tausende Menschen aus. Inzwischen haben die USA die Sicherheitszone um den Flughafen erweitert. Laut Biden soll dadurch der Evakuierungseinsatz abgesichert und beschleunigt werden. Die Taliban hätten sich bei der Aktion kooperativ gezeigt, so Biden. In der vergangenen Woche wurden insgesamt mehr als 25 000 Menschen aus Kabul ausgeflogen.

Gefecht mit einem Toten

Am Flughafen Kabul hat es derweil ein Gefecht gegeben, in das auch Bundeswehr- und US-Soldaten verwickelt waren. Die Bundeswehr teilte per Twitter mit, Unbekannte hätten das Nord-Tor des Flughafens angegriffen. Ein afghanischer Sicherheitsmann sei getötet, drei weitere seien verletzt worden. Bundeswehrsoldaten kamen demnach nicht zu Schaden.