- Verkehrspolitischer Sprecher: Tarifeinheitsgesetz verhärtet GDL-Streik

Die Bahn soll erneut bestreikt werden. Im Güterverkehr beginnen die Streiks der Lokführergewerkschaft GDL am Samstag. Am Montag folgt der Personenverkehr. Der Grünen-Politiker Stefan Gelbhaar sieht auch im Tarifeinheitsgesetz einen Grund für die Härte des Streiks.

"Streiken ist bekanntlich ein Grundrecht - ein geschütztes. Der Kampf um Arbeitslöhne ist ja legitim", sagt verkehrspolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Stefan Gelbhaar. Bei den aktuellen Streiks der Lokführergewerkschaft GDL gehe es aber auch um das Tarifeinheitsgesetz.

Im konkreten Fall habe das Gesetz zu Folge, dass wenn die Bahn mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft eine Vereinbarung gefunden hat, dass dann eine andere Vereinbarung mit einer anderen Gewerkschaft "quasi unter die Räder gerät", erklärt Gelbhaar. "Das Tarifeinheitsgesetz führt dazu, dass dieser Streik deutlich härter geführt wird als vielleicht Not tut"



Der verkehrspolitische Sprecher appelliert an die große Koalition das Tarifeinheitsgesetz abzuschaffen. Man könne auch mit zwei Gewerkschaften zu einer sinnvollen Lösung kommen "auch wenn es komplizierter ist." Sinnvoll wäre es demnach, dass die Bahn mit GDL und EVG an einem Tisch nach einer Lösung sucht. Das verhindere das Gesetz. "Wir brauchen eine konstruktive Lösung von allen Seiten", so Stefan Gelbhaar.