- Bundestagswahl: "Startchancen für die Kanzlerkandidaten relativ gleich"

Die Union startet am Samstag offiziell in den Wahlkampf für die Bundestagswahl. Angela Merkel, Armin Laschet und Markus Söder halten beim Auftakt im Berliner Tempodrom Reden. Die CDU müsse klar machen, wie sie mit neuem Personal neugierig machen könne, sagt der Politologe Karl-Rudolf Korte.

"Die Startchancen für die drei Kanzlerkandidaten sind relativ gleich", sagt Karl-Rudolf Korte, Politologe an der Universität Duisburg. Es gebe keinen "Bayern-München-Effekt" bei dieser Bundestagswahl.

Den Kanzlerkandidaten des Union, Armin Laschet bezeichnet der als "Krisenlotse". In seinem Bundesland Nordrhein-Westfalen schaffe er es mit nur einer Stimme Mehrheit zu regieren. Zudem sei etwa die Corona-Bilanz in NRW besser als in Bayern. Allerdings seien die Bilder, für die Laschet bei der Flut gesorgt hat, absolut schlecht und negativ für ihn". Das werde dem Kandidaten weiter nachhängen.



Die Bundestagswahl ohne Angela Merkel als Kandidatin sorge dafür, dass sie das Lager neu sortiert. "Man kann jetzt am Ende in den letzten 30 Tagen es schaffen, über polarisieren auch zu mobilisieren." Die Frage sei, wie die CDU es schafft, mit neuem Personal neugierig zu machen. "Das ist überhaupt noch nicht klar geworden", so Karl-Rudolf Korte.