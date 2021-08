- Konzertveranstalter: "Wir kommen mit der 3G-Regel klar"

Ab Freitag gelten in Berlin die "3G-Regeln": Zugang zu Veranstaltungen, drinnen wie auch teils draußen, gibt es dann nur noch für Geimpfte, Getestete und Genesene. Das funktioniere gut, weil die Besucher Lust auf Veranstaltungen hätten und gut vorbereitet seien, sagt der Konzertveranstalter Peter Schwenkow.



Der Chef der Deutschen Entertainment AG (DEAG), Peter Schwenkow, erklärt, in Deutschland seien die Veranstaltungen von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich eingeschränkt: "Aber ich denke, wir sehen Licht am Ende des Tunnels."

Es sei absehbar, dass es im Frühjahr wieder losgehen könne. Dabei machten es die Engländer vor, wie es gehen kann: "Alles offen und keine Inzidenz über 500, keine hohe Hospitalisierung und keine hohe Mortalitätsrate", so Schwenkow.

Schwenkow: "Die Leute haben Lust auf Veranstaltungen, die bereiten sich vor, die kommen auch mal eine halbe oder Dreiviertelstunde eher."

In Deutschland habe man keine Probleme, denn die Besucherinnen und Besucher nehmen laut dem Konzertveranstalter Auflagen "schneller und dankbarer an als diejenigen, die diese Auflagen im Moment erteilen." In der Regel seien 95 Prozent der Gäste mit Impfbestätigung und personalisiertem Ticket vorbereitet. "Und die Größenordnung von Besuchern, denen wir helfen müssen, liegt bei fünf bis sechs Prozent."



Dass es in Deutschland noch keine 100 Prozent Auslastung gebe, sei noch ein Lernprozess, dazu gehöre: "Die Leute müssen sich ja auch wohlfühlen. Die müssen ja verstehen: "ir passen auf sie auf." Bisher seien die Leute noch nicht so weit, dass man in Deutschland 100 Prozent freigeben könne, so Schwenker.