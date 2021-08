Bundesregierung Bild: Bundesregierung

Fr 20.08.2021 | 13:05 | Interviews

- Russlands gespaltenes Verhältnis zu Angela Merkel

Bundeskanzlerin Angela Merkel trifft am Freitag zum letzten Mal Russlands Präsident Wladimir Putin in ihrer Funktion als Bundeskanzlerin. Die Regierungszeit Merkels wird in Moskau zwiespältig beurteilt, sagt Wladislaw Below vom Europa-Institut der Russischen Akademie der Wissenschaften in Moskau.