- Platzek zum Verhältnis zu Russland: "Wir brauchen uns dringend"

Bundeskanzlerin Angela Merkel trifft am Freitag in Moskau den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Matthias Platzeck (SPD), Vorsitzender des Deutsch-Russisches Forums, geht davon aus, dass der Giftanschlag auf Nawalny ein Thema sein wird, aber auch Afghanistan.

Am Freitag kommen mit der Bundeskanzlerin und dem russischen Präsidenten zwei Staatsleute zusammen, die sich lange kennen, erklärt Platzek: "16 Jahre haben sie miteinander zu tun. Sie haben sich unzählige Male getroffen. Sie haben harte Auseinandersetzungen miteinander geführt." Dabei hätten sie oft für dringende Probleme Lösungen gefunden.

Giftanschlag auf Nawalny - Platzek traut Merkel Fingerspitzengefühl bei Gesprächen zu

Der Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel in Russland fällt mit dem Jahrestag der Vergiftung des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny zusammen. Der Vorsitzende des deutsch-russischen Forums, Matthias Platzeck, geht davon aus, dass der Anschlag auf Nawalny ein Thema der Gespräche sein wird. "Wenn man Lösungen für Menschen und Schicksale finden will, dann ist das eher mit stiller Diplomatie zu erreichen als mit großen schaufenstergeneigten Aktionen, wo die Russen - das ist die Erfahrung - eher auf stur schalten", so der ehemalige brandenburgische Ministerpräsident. Er traue der Kanzlerin dabei viel Fingerspitzengefühl für Ansätze zu.

Rolle Russlands bei Krise in Afghanistan

Russland sei für Lösungen in Afghanistan wichtig - etwa, weil die russische Botschaft in Kabul arbeitsfähig sei. Außerdem habe Russland viel Einfluss auf Afghanistans Nachbarländer Usbekistan und Tadschikistan: "Ich bin mir sicher aus, dass das heute einen großen Raum in den Gesprächen einnehmen wird."

EU und Russland: "Ich glaube, wir brauchen uns dringend."

Zu den deutsch-russischen Beziehungen nach dem Wechsel im Kanzleramt sagt Matthias Platzek: "Es wird ein hochkompliziertes Verhältnis bleiben." Da sich Merkel in der russischen Administration Respekt erarbeitet habe, werde eine Fehlstelle bleiben. Auf der anderen Seite müsse sich die Europäische Union zur Rolle von Russland klar machen: "Wir brauchen uns dringend." Das gelte auch für die Bewältigung von Klimakrisen, Flüchtlings- oder Sicherheitsfragen, so Platzek.