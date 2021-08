- Geflüchtete aus Afghanistan: Stübgen rechnet mit traumatisierten Menschen

Die ersten geflüchteten Helfer der Bundeswehr aus Afghanistan kommen in Brandenburg an. Sie sollen bis Dienstag bleiben und nach einer Quarantäne auf die Bundesländer verteilt werden. Innenminister Michael Stübgen (CDU) sagt: Die zum Teil "schwerst traumatisierten Menschen" müssten erst mal zur Ruhe kommen.



In Brandenburg werden an diesem Donnerstag erste geflüchtete Ortskräfte und ihre Familien aus Afghanistan erwartet. Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) sagte, gut 100 Personen würden mit einem Bundeswehrkonvoi nach Doberlug-Kirchhain gebracht. Er rechne damit, dass sie am Nachmittag oder Abend eintreffen. Sie sollen bis kommenden Dienstag dort bleiben und dann auf die Bundesländer verteilt werden.



Wie viele Afghanen Brandenburg längerfristig aufnehmen wird, sagte Stübgen nicht. Es habe aber bereits Abstimmungen mit den Innenministern anderer Bundesländer gegeben. Brandenburg sei bereit, mitzuhelfen und habe auch die Kapazitäten dazu.