dpa/ picture alliance/ Rahmat Gul Bild: dpa/ picture alliance/ Rahmat Gul

Mi 18.08.2021 | 15:25 | Interviews

- Afghanistan – wird mit den Taliban verhandelt?

Die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan habe man "falsch eingeschätzt" sagt nicht nur Außenminister Heiko Maas (SPD). Dem widersprechen einige Diplomaten, unter anderem Hans-Ulrich Seidt, der 2006 bis 2008 in Kabul als deutscher Botschafter tätig war. Wir haben ihn gefragt, was nun der nächste außenpolitische Schritt sein könnte.