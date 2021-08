dpa Bild: dpa

Mo 16.08.2021 | 15:25 | Interviews

- Klima-Protestwoche in Berlin gestartet

Am Montag blockierten mehrere hundert Demonstranten den Platz vor dem Brandenburger Tor in Berlin-Mitte. Die Aktion ist Teil einer Protestwoche von Extinction Rebellion und Fridays for Future. "Es geht darum, Aufmerksamkeit auf die Klimakrise zu lenken", sagt Jakob Blasel (Grüne), Ex-FFF-Sprecher und Bundestagskandidat.

"Wie bei den Schulstreiks geht es darum, zu zeigen, wie dramatisch es ist", so Blasel. Zwar seien die Aktionen von Extinction Rebellion nicht seine eigene Form des Protests, er könne die Wut der Demonstranten aber verstehen. Denn viele Menschen hielten den Klimawandel noch immer für etwas Abstraktes, das ihre Lebenswelt nicht unmittelbar betrifft, sagt der Grünen-Politiker. Es gehe darum, nicht nur darüber zu reden, sondern auch zu handeln - in der Bevölkerung und in der Politik. "Vielen ist nicht klar, dass Flutkatastrophen und Dürresommer eben so eng mit dieser Klimakrise zusammenhängen - und dass wir aber auch noch etwas dagegen tun können, wenn wir jetzt entschieden handeln", so Blasel.