- Frauen an der Macht: Der Film "Die Unbeugsamen"

Vorurteile, Geringschätzung und sexuelle Anspielungen - die Politikerinnen in der Bonner Republik arbeiteten in einem vergifteten Klima. Und die alten Leitbilder wirken auch heute noch nach, sagt Torsten Körner. Er ist Autor und Regisseur des Films "Die Unbeugsamen" über politische Pionierinnen in Bonn.

"Wenn wir auf die alte Bonner Republik zurückblicken, dann sehen wir da immer nur Männer", so Körner. Dabei hätten auch sehr viele charismatische, kompetente Politikerinnen in dieser Zeit gewirkt. "Wenn man immer nur [...] auf Adenauer, Schmidt und Brandt guckt, dann verpasst man was für die Gegenwart", so der Autor und Regisseur.

Beispielhaft nennt Körner Waltraud Schoppe (Grüne), Hildegard Hamm-Brücher (FDP) und Rita Süssmuth (CDU). Es gebe eine ganze Reihe von Frauen die erinnernswert seien und auch heute noch als Leitbilder fungierten. Damals sei man wie selbstverständlich davon ausgegangen, dass Frauen für Machtpositionen ungeeignet sind: "Das ist im Rückblick bestürzend."

"Es liegt noch eine Menge Arbeit vor uns"



Im Archiv sei etwa zu finden, wie herablassend Journalisten damals mit Politikerinnen umgingen. "Aber der Film ist, glaube ich, [...] bei der bitteren Thematik einerseits auch wieder teilweise sehr lustig und entlarvend und komisch. Eine sehr emotionale Zeitreise ist es, glaube ich."

16 Jahre Kanzlerinnenschaft von Angela Merkel (CDU) haben noch nicht dafür gesorgt, dass sich die Situation komplett verändert hat, meint Körner. "Es liegt eine Menge Arbeit vor uns", so der Filmemacher. So sei der Frauenanteil im Bundestag erheblich zurückgegangen und auch in anderen Teilen der Welt würden Frauen weiterhin massiv benachteiligt.