Immer mehr Provinzen Afghanistans fallen den radikal-islamischen Taliban in die Hände. Bereits in wenigen Wochen könnten sie die Hauptstadt Kabul kontrollieren, sagt der Islamwissenschaftler Andreas Lüders. Das liege auch daran, dass die afghanische Regierung in der Bevölkerung keinerlei Rückhalt habe.



Es sei denkbar, dass die Taliban schon in zwei bis drei Wochen die Hauptstadt Kabul kontrollieren, sagt Lüders. "Der Siegeszug der Taliban ist nicht aufzuhalten." Es handle sich nicht um eine homogene Gruppe, sondern um eine Sammlungsbewegung, zu der hauptsächlich Mitglieder der Paschtunen gehörten - einer ethnischen Gruppe, die in Afghanistan die Mehrheit der Bevölkerung ausmache.

Taliban bei Teilen der Bevölkerung beliebt

Unter Kriegsbedingungen, die in dem Land nun schon seit 40 Jahren herrschen, seien die Taliban bei großen Teilen der Bevölkerung beliebt. "Weil sie für Ruhe und Ordnung sorgen, für ein Ende von Anarchie und Chaos und weil sie eine Grundversorgung an Lebensmitteln gewährleisten", so der Islamwissenschaftler.

Die Regierung in Kabul dagegen sei bei den Afghaninnen und Afghanen verhasst. Das Regime sei korrupt und nicht in der Lage, das Land zu entwickeln, so Lüders. Daher liefen auch viele Soldaten zu den Taliban über. "Die westlichen Truppen hätten den Zusammenbruch des Systems in Kabul nicht verhindern können, weil dieses System eine Fata Morgana war", sagt Lüders

Es sei wichtig zu verstehen, dass die Taliban von heute nicht mehr dieselben seien wie vor 20 Jahren, so Lüders. "Sie haben dazugelernt auf der Führungsebene, sind nicht mehr ganz so frauenfeindlich wie sie es früher waren und sie haben natürlich auch begriffen, dass sie nicht die anderen ethnischen Gruppierungen einfach unterdrücken können, sonst haben sie einen endlosen Bürgerkrieg", sagt der Publizist.

"Quittung für Interventionspolitik"

Früher oder später würden die Taliban auf jeden Fall die Macht in Afghanistan innehaben. Wenn es gut laufe, werde sich der pragmatische Flügel gegenüber den Hardlinern durchsetzen, Minderheiten und Frauen würden weniger unterdrückt und der Versuch unternommen, das Land zu entwickeln, so der Islamwissenschaftler.

Letztlich seien die Taliban in den 1990er Jahren aus den Mudschahedin hervorgegangen, die die USA ursprünglich im Kampf gegen die sowjetischen Besatzer finanziell unterstützt hatten. "Es ist, wenn man so will, die Quittung, die man heute bekommt, für eine Interventionspolitik, die geglaubt hat, man könne sich vor Ort Akteure kaufen, die dann die Interessen des Westens wahrnehmen würden - das ist eine Illusion gewesen, jetzt bricht dieses Kartenhaus zusammen."