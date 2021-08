- "Es ist immer eine Herausforderung, Geschichte an Jüngere zu vermitteln"

Am Freitag jährt sich der Bau der Berliner Mauer zum 60. Mal. In 28 Jahren verloren Hunderte Menschen ihr Leben an der innerdeutschen Grenze. Wenn junge Menschen heute nicht genug darüber lernen, sei das "fatal", sagt der Berliner Beauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Tom Sello.

Als Kind habe er von der Teilung des Landes durch den Mauerbau 1961 kaum etwas mitbekommen, so Sello. Erst später, als er in Ost-Berlin lebte, kam er stärker mit der Mauer in Berührung. Als Handwerker verweigerte er beispielsweise den Auftrag, Fenster zuzumauern – Konsequenzen hatte dies aber keine.



Sello: Junge Menschen erfahren zu wenig über DDR und SED-Diktatur





Wenn junge Menschen nichts über die Geschichte der DDR und die SED-Diktatur im Geschichtsunterricht erfahren, sei das "fatal", so Sello. Auch an Universitätten werde das Thema DDR-Geschichte nicht gesondert behandelt. Viele Jüngere erhielten so nur Informationen aus der eigenen Familie. Der Berliner Beauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur wünscht sich, dass Berlin hier umsteuert.



Ehemaliges Ost-Berliner Polizeigefängnis als neuer Erinnerungsort



"Es ist immer eine Herausforderung, die Geschichte an die junge Generation zu vermitteln", sagt der DDR-Bürgerrechtler. Beziehungen und Familien wurden durch die Teilung Deutschlands auseinandergerissen, den Menschen demokratische Rechte verwehrt. Es sei gut, dass es noch Mauerreste in der Berliner Innenstadt gebe, so Sello. Er plädiert dafür, dass auch das ehemalige Ost-Berliner Polizeigefängnis in der Nähe des Alexanderplatzes zu einem Erinnerungsort entwickelt wird. Von hier aus, so Sello, koordinierte 1961 ein achtköpfiges Komitee den Mauerbau.