dpa/ picture alliance/ Christian Guttmann Bild: dpa/ picture alliance/ Christian Guttmann

Mi 11.08.2021 | 09:45 | Interviews

- Waldschutzbeauftragter: Wir müssen uns auf Extreme einstellen

Ob in Südeuropa, Zentralafrika oder im Amazonasgebiet – an vielen Orten weltweit lodern derzeit massive, verheerende Feuer. Dass Brandenburg glimpflich davongekommen zu sein scheint, sei eher Glück, sagt der Waldschutzbeauftragte Raimund Engel. Man investiere in Brandenburg vor allem in die Waldbrand-Früherkennung.