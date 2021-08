dpa/ picture alliance/ Dominic Lipinski Bild: dpa/ picture alliance/ Dominic Lipinski

Di 10.08.2021 | 07:05 | Interviews

- Psychologe: Es braucht neue, klimafreundlichere Routinen

Am Montag hat der Weltklimarat seinen Bericht vorgelegt – das Klima wird sich wohl schneller erwärmen als erwartet. Wie wir unser Handeln in der Klimakrise ändern können, erklärt Felix Peter, Psychologe und Sprecher der Organisation "Psychologists for Future".

Die Erde erwärmt sich immer schneller, der angestrebte Klimaschutz reicht nicht: Das ist das Fazit des neuen Weltklimaberichts. Die Forscher sehen, dass viele ihrer Prognosen bereits jetzt eingetroffen sind, beziehungsweise bis 2030 eintreffen werden. Wetterextreme nehmen zu: Hitzewellen, Stürme, Starkregen, Brände wüten intensiver und länger. Der UNO-Generalsekretär sagt: Die Alarmglocken sind ohrenbetäubend. Doch wir hören diese Glocken bereits seit bald 30 Jahren, aber so richtig dagegen angehen, tun wir erst seit kurzem. Die Klimakrise schien für viele von uns lange weit weg zu sein, erst jetzt rücke sie näher an uns heran, erklärt der Psychologe Felix Peter unsere zögerliche Haltung. Verhältnisse, die klimaschädliches Verhalten günstiger erscheinen lassen

Peter ist der Sprecher der Psychologists for Future. Eine Organisation von Psychologen und Psychotherapeuten, die ihr Fachwissen zur Förderung einer nachhaltigen Zukunft einbringen wollen. Das Bewusstsein über die Klimakrise veranlasst nicht automatisch unser Handeln, so Peter weiter: "So lange wir in gesellschaftlichen Verhältnissen leben, die klimaschädliches Verhalten einfacher und günstiger erscheinen lassen, (…) so lange ist die Umstellung unserer Gewohnheiten sehr schwer.“ Und viele Bürger könnten sich die Alternativen gar nicht leisten. Sein Rat: Man brauche auf der gesellschaftlichen Ebene neue Verabredungen. Da müssten die Weichen in der Politik gestellt werden, damit diese dann auch gut funktionieren. So können dann neue, klimafreundliche Routinen entstehen.