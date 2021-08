- Frauenrechtlerin: "Ehrenmorde sind nur die Spitze des Eisberges"

Zwei Männer aus Afghanistan stehen unter Verdacht, Mitte Juli ihre 34 Jahre alte Schwester ermordet zu haben – das mutmaßliche Motiv: Wiederherstellung der "Familienehre". Die Frauenrechtlerin und Rechtsanwältin Seyran Ateş fordert ein stärkes Vorgehen gegen diese Parallelgesellschaften.

Maryam H., 34 Jahre alt, hat in Berlin gelebt. Mit zwei Kindern. Sie war aus Afghanistan geflohen, wohnte in einer Flüchtlingsunterkunft - zusammen mit ihrem Mann. Es kam zur Scheidung, ihr Ehemann war offenbar gewalttätig. Maryam zog mit Kindern in eine neue Unterkunft, fand einen neuen Partner. Sie lebte ohne Kopftuch, westlich gekleidet.

Jetzt ist sie tot, ermordet, kaltblütig: Die Mörder packten die Leiche in einen Rollkoffer und fuhren mit ihr im Zug nach Bayern. Ihre beiden jüngeren Brüder stehen in Verdacht, die Tat begangen zu haben, weil ihnen diese Lebensart ihrer Schwester nicht gefiel.

Ehrenmorde nur die Spitze des Eisberges

Und die Debatte ist da: Wie gehen wir um mit Menschen, deren patriarchales Ehrgefühl nicht in unsere Gesellschaft passt? Seyran Ates ist Frauenrechtlerin und Rechtsanwältin in Berlin, kämpft seit Jahren für einen anderen Umgang mit dieser Art von Kultur- und Ehrgefühl. Sie sagt: "Ehrenmorde sind nur die Spitze des Eisberges. Man muss genauer hinkucken."

Es gebe große Probleme in diesen Parallelgesellschaften mit häuslicher Gewalt und Zwangsverheiratungen. Dort müsse bereits angesetzt werden.