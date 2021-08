- Sternschnuppen-Zeit in Berlin und Brandenburg

Es ist wieder Sternschnuppenzeit in der Region – in den kommenden Tagen rechnen Astronomen mit dem Höhepunkt der Perseiden. Wo man die Sternschnuppen am besten beobachten kann, erklärt Tim Florian Horn, Vorstand der Stiftung Planetarium Berlin und Sternwarten-Direktor.

Einen wolkenfreien Himmel brauchen in der Nacht vom 11. Auf den 12. August alle begeisterten Sternschnuppen-Gucker. Der Meteorstrom der Perseiden zieht diese Woche über den Himmel wie jedes Jahr im August.

Und Tim Florian Horn hat darum schlaflose Nächte. Er ist Vorstand der Stiftung Planetarium Berlin und Direktor gleich zweier Sternwarten: der Archenhold-Sternwarte in Treptow und des Zeiss-Groß-Planetariums in Prenzlauer Berg.

Dem Jupiter sei Dank



Zu den aktuellen Verhältnissen sagt Horn: "Wir hatten in der Tat große gute Möglichkeiten. (…) Dieses Jahr ist es so, dass Jupiter ein bisschen dafür gesorgt hat, dass ergiebigere Teile dieser Staubbahnen Richtung Erde gedrückt wurden." Man brauche aber ein dunklen Nachthimmel und es sollten keine Straßenlaternen in der Nähe sein, um sie am besten sehen zu können.

Horn empfehle daher in der Stadt die Parks und Grünanlagen zu nutzen, wie etwa den Park am Gleisdreieck oder den Treptower Park - am besten mit einem Liegestuhl. Eine extra Brile sei zwar nicht nötig, aber schon mit einem einfachen Fernglas könne man noch mehr entdecken.