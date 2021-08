- Einzeltäter-These mehr als fraglich

Nach vier Jahren veröffentlicht der Untersuchungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses seinen Abschlussbericht zum Terroranschlag auf dem Breitscheidplatz. Der rbb-Reporter Jo Goll hat dessen Arbeit beobachtet und zieht ein kritisches Fazit: Für die Angehörigen der Opfer sei er "schmerzhaft und unbefriedigend" gewesen.

Der abgelehnte Asylbewerber Anis Amri aus Tunesien hatte am 19. Dezember einen Terroranschlag mit einem Lkw auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz verübt und zwölf Menschen getötet. Später waren zahlreiche Fehler des Berliner LKA, des Bundeskriminalamtes (BKA) und anderer Behörden, die Amri beobachteten, bekanntgeworden.

Im Zuge dessen waren zahlreiche Fragen zu klären: War Anis Amri an diesem folgenschweren 19. Dezember 2016 wirklich ein Einzeltäter? Was haben Polizei und Verfassungsschutz falsch eingeschätzt? Was ist nach der Tat alles schiefgelaufen?

60 Sitzungen, 100 Zeugen, 1200 Akten



Der Untersuchungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses hat sich vier Jahre lang mit dem islamistischen Terroranschlag beschäftigt und legt am 9. August seinen Abschlussbericht vor. Es gab mehr als 60 Sitzungen, fast 100 Zeugen wurden befragt, mehr als 1200 Akten gesichtet.

Jo Goll, Reporter von rbb24 Recherche hat den Amri-Ausschuss von Beginn an verfolgt. Welche Fragen wurden aus seiner Sicht beantwortet? "Fest steht, Amri war eingebunden in das Netz von aktiven Islamisten. Er hatte internationale Unterstützung. Die Sicherheitsbehörden vertreten aber nach wie vor die These, Amri sei ein Einzeltäter gewesen." Aus Golls Sicht eine willkommene These für die Behörden und ein "schwaches Einsehen" in der Fehlerkultur.

Mangelnde Aufklärungsbereitschaft



Goll kritisiert, dass aufgrund mangelnder Aufklärungsbereitschaft vieler Behörden, viele Fragen nicht beantwortet werden konnten. Auch viele Angehörige konnten sich bis heute nicht erklären, wie Anis Amri, mit 14 offenen Strafverfahren weiterhin "frei herumlaufen" konnte, so Goll.

Zahlreiche Abgeordnete im Untersuchungsausschuss vermuteten nach wie vor, dass es eine Art "schützende Hand" der Behörden über Anis Amri gegeben habe.