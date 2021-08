Ein Jahr ist nun nach der umstrittenen Wahl in Belarus vergangen. Die Opposition ist geflohen oder verhaftet, die Menschen gewaltsam eingeschüchtert. Die Hoffnung auf einen schnellen Wandel ist erst einmal verflogen, sagt Jakob Wöllenstein, Leiter des Auslandsbüros Belarus der Konrad-Adenauer-Stiftung in Litauen.

Die große Bewegung in Belarus nach den Wahlen vom 9. August 2021 war sehr heterogen, so Wöllenstein. Da gab es alte, demokratische Oppositionelle, die seit 25 Jahren aktiv sind. Und es gab neue Gruppen, die "völlig schockiert waren, dass sie eben in einem Land leben, wo der Präsident sozusagen mit Polizeigewalt seine Wiederwahl durchprügelt", sagte der Leiter des KAS-Auslandsbüros. Die Hoffnung auf einen schnellen Wandel ist verflogen, etliche Menschen mussten fliehen. Wer blieb, ist in Haft oder massiv eingeschüchtert. Derzeit hat sich die große Bewegung durch den Druck des Regimes in die Breite zerlaufen, so Wöllenstein.



Wöllenstein: Lukaschenkos System ist nervös



Machthaber Lukaschenko gibt sich nach außen sicher, doch Repressionen richten sich nicht mehr nur gegen politische Aktivistinnen und Aktivisten. Vielmehr spüren jetzt auch Umweltgruppen oder soziale Verbände außerhalb des staatlichen Systems den Druck. Auch der Staatsapparat selbst wird auf "undichte Stellen" durchleuchtet, so Wöllenstein: "Ich glaube, vieles von dem, was da passiert (...), dass dies auch ein Zeichen davon ist, wie nervös das System selber ist."



Lukaschenko will Loyalität – und provoziert Ablehnung





Politische Nischen schließen sich dadurch, Lukaschenko fordere bedingungslose Loyalität – und politisiere damit paradoxerweise die Menschen mehr, als er sich dies wünsche. Eine Lösung für Belarus könne letztlich, so Wöllenstein, nur von innen kommen – "ein autoritäres System muss nichts mehr fürchten als sein Volk". Sanktionen werden keinen Druchbruch bringen. Ebenso muss deutlich werden, dass die EU Belarus nicht destabilisieren, sondern eine gemeinsame Zukunft will.