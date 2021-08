CDU Berlin: "Nur geimpfte Lehrkräfte sollen in Präsenz unterrichten"

Am kommenden Montag beginnt der Schulunterricht in Berlin wieder. Die CDU hat dazu eine klare Forderung: Nur geimpfte Lehrkräfte sollten in Präsenz unterrichten dürfen, fordert der Bildungsexperte der Berliner CDU, Dirk Stettner.