- Die unendliche Suche nach einem Endlagerort

Nachdem der Salzstock Gorleben ausgeschieden ist, wird in Deutschland bis 2031 nach einem neuen Endlager für radioaktive Abfälle gesucht. In die Entscheidung sollen auch eine Fachkonferenz und eine Bürgerbeteiligung einfließen. Man habe aus der Geschichte gelernt, sagt Asta von Oppen (Grüne), Konferenzmitglied und Anti-Atom-Aktivistin.

"In Gorleben war es ja genau umgekeht, dass so von oben herab ganz plötzlich eine Entscheidung gefallen ist", erklärt von Oppen. Deswegen habe man diesmal die Bevölkerung von vornherein mit einbeziehen wollen und das sei gut so. Allerdings sei der Start sehr holprig, Deutschland stecke in Sachen Beteiligung noch in den Kinderschuhen.

"Und wenn Ämter und Regierungsbeamte in Deutschland beteiligen sollen, dann müssen sie das eben noch lernen", so die Grünen-Politikerin. "Und da sind der Ton und das Vorgehen manchmal wirklich gewöhnungsbedürftig gewesen." Es brauche viel Geduld und Gelingenszuversicht, um an diesem Verfahren weiter teilzunehmen, sagt von Oppen.

Doch das sei wichtig, weil es keine Alternative gibt. "Wir müssen einfach mitgehen und diese Position als Wächter des Verfahrens weiter innehaben", betonte sei. Oft würden die Fragen der Bürgerinnen und Bürger auch ins Schwarze zielen. "Die Menschen vor Ort kennen einfach die Geologie." Das habe etwa die Diskussion um Gorleben gezeigt.