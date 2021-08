- Virologe Liebert: "Schnelltests bleiben weiterhin wichtig"

"Die Schnelltests sind nach wie vor wichtig", so Liebert. Aktuell ist knapp die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland vollständig geimpft. Solange dies so ist, seien die Schnelltests notwendig.



Liebert: "Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit"



Auch vollständig Geimpfte können sich mit Corona infizieren und eine Infektion weitergeben."Aber die Wahrscheinlichkeit ist schon erheblich geringer", so der Virologe. Nach aktuellem Kenntnisstand sei bei Menschen mit vollständigem Impfschutz bei einer Ansteckung noch ungefähr ein Fünftel der Infektiösität vorhanden. Man müsse auch die Sicherheit der Schnelltests hinterfragen, deren Sicherheit unter 100 Prozent liegt, so Liebert. Es gebe keine hundertprozentige Sicherheit, "mit welchem Test auch immer."



Liebert befürwortet zudem eine rasche Durchimpfung auch von Kindern und Jugendlichen ab 12 Jahren. Damit würde die Weitergabe des Virus noch weiter eingeschränkt.



Lesetipp:

"Warum ein Antikörpertest keine Corona-Genesung nachweist"

(mdr.de, 13. Juli 2021)