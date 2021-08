dpa-Zentralbild Bild: dpa-Zentralbild

- Rundfunkbeitrag – Blockade gekippt

Sachsen-Anhalt hat die Erhöhung des Rundfunkbeitrags zu Unrecht blockiert. Das hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe am Donnerstag mitgeteilt. Was dahintersteckt und was als nächstes passiert, weiß Bernd Wolf aus der ARD-Rechtsredaktion.