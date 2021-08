- Nach fünf Jahren: LAF-Präsident zieht positive Bilanz

Das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) in Berlin wird in der kommenden Woche fünf Jahre alt. LAF-Präsident Alexander Straßmeir zieht eine positive Bilanz. Er wünsche sich aber längerfristige Verträge als drei Jahre plus zwei Jahre Verlängerung für die Betreiber der Unterkünfte.

Seit Gründung des Landesamts für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF), habe sich in der Versorgung der Kundinnen und Kunden viel verbessert, sagt LAF-Präsident Alexander Straßmeir. Es würden stetig neue Unterkünfte eingerichtet, die alten Notunterkünfte seien schon lang geschlossen. "Die angekommenen Menschen haben früher in den Hangars im Flughafen in Tempelhof ihren Anlaufpunkt gehabt (…): Das haben wir beendet“, sagt er. Stattdessen gebe es jetzt ein neues Ankunftszentrum in Wittenau.

Längere Verträge für Betreiber

Doch es gibt auch Kritik, besonders an der Handhabung der Unterkünfte. Alle drei Jahre muss neu ausgeschrieben werden, wer die Heime betreibt. Auch Straßmeir findet die Zeitspanne zu kurz: "Es wäre eigentlich für die Beschäftigen der Betreiber, aber auch für die Menschen, die in den Unterkünften leben, viel sinnvoller, wenn man da längere Verträge abschließen dürfte. Das ist auch meine Forderung gegenüber dem Senat."

Trotz Pandemie und Homeoffice sei die Behörde ausgesprochen stark präsent gewesen, betont Straßmeir. Pandemiebedingt seien Fristen entzerrt worden, sodass man bis zu 300 statt ca. 500 Personen am Tag bedienen konnte. Kritik müsse sich das Amt in diesem Fall nicht gefallen lassen, sagt Straßmeir. "Dass Widersprüche nicht oder verspätet bearbeitet wurden, kann ich an der Stelle gar nicht ausschließen. Aber dass jemand kein Geld bekommen (oder) dass jemand seine Leistung nicht bekommen hat, das ist mir nicht bekannt", betont der LAF-Präsident.