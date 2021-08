AFP POOL Bild: AFP POOL

Do 05.08.2021 | 07:25 | Interviews

- Ex-Flughafen Tegel: "Ein gesünderes Stück Stadt" soll entstehen

Berlin will auf dem Ex-Flughafengelände Tegel einen Forschungs- und Industriepark schaffen und so viele Unternehmen in die Hauptstadt locken. "Ein gesünderes und hoffentlich auch schöneres Stück Stadt" soll es werden, sagt Philipp Bouteiller, der für das Projekt verantwortlich ist.