picture alliance / Zoonar Bild: picture alliance / Zoonar

Mi 04.08.2021 | 07:05 | Interviews

- AfD: "Bezahlbarer Wohnraum hängt nicht vom Eigentümer ab"

Wer in Berlin eine Miet- in eine Eigentumswohnung umwandeln will, braucht dafür künftig eine Genehmigung. Das hat der Senat beschlossen. Die AfD übt Kritik: Dadurch werde nicht mehr bezahlbarer Wohnraum geschaffen, kritisiert Harald Laatsch, Berliner AfD-Bauexperte.



"Die Frage ist, was soll diese Sache bewirken", sagt Harald Laatsch, bau- und wohnungspolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus zur neuen Rechtsverordnung des Senats. Damit muss die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen von den Behörden genehmigt werden. Es gibt aber Ausnahmen, zum Beispiel, wenn an die Mieter verkauft wird. Es entstehe kein neuer Wohnraum, kritisiert Laatsch. Das Problem des angespannten Wohnungsmarktes löst sich damit seiner Meinung nach nicht. Auch das Argument, dass mit Hilfe der Verordnung bezahlbarer Wohnraum erhalten bleibe, kritisiert er. Ob Wohnungen bezahlbar sind, hänge nicht vom Eigentümer ab, sondern von anderen Faktoren wie dem Mietspiegel, betont Laatsch. "Ablenkungsmanöver vom Senat" Laatsch wirft dem Senat vor, gegen die Landesverfassung zu verstoßen. Denn der komme seiner Aufgabe zur Förderung von Wohneigentum nicht nach. "Das tut (der Senat) in diesem Fall nicht. Er verhindert die Förderung von Wohneigentum", sagt Laatsch. Der AfD-Politiker sieht darin ein „Ablenkungsmanöver von Versäumnissen, die man bisher eingegangen ist, indem man nicht ausreichend gebaut hat.“ Das einzige was helfe, sei, neue Wohnungen zu bauen.