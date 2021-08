- Das Trauma von Beirut: Wut, Inflation, Verzweiflung

Vor einem Jahr – am 4. August 2020 – erschütterte eine verheerende Explosion den Hafen der libanesischen Hauptstadt Beirut. Das Trauma ist noch lange nicht überstanden, sagt Kristof Kleemann von der Friedrich-Naumann-Stiftung. Die Lage im Land sei unerträglich.

"Das Trauma der Explosion vom letzten Jahr ist noch lange nicht überstanden", sagt Kristof Kleemann von der Friedrich-Naumann-Stiftung. Dort ist er Projekt-Direktor für Syrien und den Libanon. Das Trauma könne nicht überwunden werden. Für viele Libanesinnen und Libanesen sei der Alltag mittlerweile zum Alptraum geworden. "Die Lage ist wirklich unerträglich geworden. Es herrscht ein Mangel an wichtigen Medikamenten. Es stauen sich kilometerlange Warteschlangen vor den Tankstellen, weil es kein Benzin mehr gibt. Ständig verliert die libanesische Währung an Wert", berichtet Kleemann.

Hinzu komme noch, dass die Aufklärungen zur Explosion nicht vorankämen, "weil sie von allen Seiten torpediert werden." Die Bevölkerung sei wütend und diese Wut werde sich wahrscheinlich bei Protesten am Jahrestag der Explosion zeigen.

Keine Aufklärung: Opfer-Familien warten noch immer



Einen direkten Zusammenhang zwischen der massiven Wirtschaftskrise im Land und der Explosion gibt es nach Kleemanns Meinung nicht. Die Krise habe schon vorher eingesetzt. Doch die Angehörigen der Opfer der Explosion warteten bis heute auf Ergebnisse zur Aufklärung der Geschehnisse am Hafen. Die politische Klasse blockiere jegliche Art der Rechenschaft. "Man schützt sich da gegenseitig", sagt der Politikexperte.

In Paris beginnt am Mittwoch außerdem eine weitere Geber-Konferenz für den Libanon. "Die Konferenz zielt vor allem darauf ab, die direkte soziale Not im Land zu mildern, aber strukturell kann man damit nichts ändern", sagt Kleemann. Es müsse Reformen geben. Sonst würden die Hilfen ein politisches System stützen, "das vor allem darauf ausgerichtet ist, sich selber zu bereichern."