dpa/ picture alliance/ AP Bild: dpa/ picture alliance/ AP

Di 03.08.2021 | 07:05 | Interviews

- Schwere Brände in der Türkei

Die Waldbrand-Situation in der Türkei bleibt angespannt - vor allem in den Urlaubsregionen lodern die Feuer, es ist heiß, hinzu kommt starker Wind. In den touristischen Gebieten an der Küste sei die Lage derzeit unter Kontrolle, sagt Songül Göktas-Rosati, Geschäftsführerin von BenTours Deutschland.