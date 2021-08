- Jugend-Impfungen in Frankreich – der Druck wächst

In Deutschland sollen Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren nun ein Impfangebot erhalten, auch entgegen der Empfehlung der Stiko. Frankreich erlaubt seit Mitte Juni Impfungen für Kinder und Jugendliche – und die stehen unter zunehmendem Druck, dies anzunehmen, berichtet Paris-Korrespondentin Sabine Wachs.

Ab dem 30. September brauchen alle Jugendlichen in Frankreich ab 12 Jahren den sogenannten Gesundheitspass – sonst kommen sie nicht mehr ins Schwimmbad oder andere Sportstätten. Ältere dürfen ohne den Pass auch nicht mehr in Bars oder Restaurants. Der Gesundheitspass bestätigt, ob jemand vollständig geimpft, bereits genesen oder aktuell negativ auf Corona getestet ist.

Schulen machen Druck – Fernunterricht für Ungeimpfte





Ende Juli waren gut 11,6 Prozent der 12- bis 17-Jährigen komplett geimpft, gut 31 Prozent haben eine erste Dosis erhalten. Druck erhalten Jüngere auch von Eltern und Familie – denn auch die Schule startet bald wieder. Derzeit heißt es: Wenn es zu einem Corona-Ausbruch in einer Klasse kommt, müssen nur ungeimpfte Schülerinnen und Schüler in den Fernunterricht. Alle anderen dürfen im Präsenzunterricht weiterlernen.



Macron wirbt für Jugend-Impfung auf TikTok und Instagram





Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron macht mobil. Zwar befindet er sich in seiner Sommerresidenz, doch von dort sendet er täglich Videobotschaften an die Jugendlichen über die sozialen Plattformen TikTok und Instagram. Er ruft die jungen Menschen dazu auf, sich impfen zu lassen – für weniger persönliche Einschränkungen, aber auch um ihre Angehörigen zu schützen.



Anhaltende Proteste gegen Impfpflicht in Frankreich





Angesichts einer vierten Corona-Welle will die französische Regierung die Impfzahlen erhöhen. Menschen im Gesundheitswesen und im Kontakt mit Risikopatienten müssen künftig geimpft sein. Wer dies verweigert, wird ab dem 15. September unbezahlt von der Arbeit freigestellt. Ein Nachweis über einen negativen Corona-Test, eine Impfung oder Genesung soll in Restaurants, Cafés und Fernzügen Pflicht werden. Für Museen und Kinos gilt dies bereits.



Gegen eine Verschärfung der Corona-Regeln haben in Frankreich am Samstag Hunderttausende bereits das dritte Wochenende in Folge demonstriert. Laut Innenministerium waren 204 000 Menschen bei den Protesten. Macron hatte Mitte Juli gesagt, man müsse sich die Frage einer Impfpflicht stellen. Noch im Winter hatte er versichert, die Impfung werde nicht verpflichtend sein.



(mit dpa)