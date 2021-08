- Geisel: "Polizei hat professionell und verhältnismäßig agiert"

Rund 5000 Anhänger der "Querdenken"-Bewegung sind am Wochenende trotz Demo-Verbot durch Berlin gezogen. Eine komplizierte Lage für die Polizei, so Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD). Doch der Umgang mit der Pandemie müsse weiter politlisch und nicht mit polizeilichen Mitteln verhandelt werden.



Etwas mehr als 5000 Anhänger der "Querdenken"-Bewegung haben am Sonntag versucht, sich immer wieder dezentral in der Berliner Innenstadt zu versammeln. Der Polizei sei sich dieser Taktik durchaus bewusst gewesen. "Das macht die Lage kompliziert", so Geisel. "Es muss dann immer jeweils zwischen Querdenkenden, Anwohnenden und Passanten unterschieden werden." Die Polizei habe "professionell und verhältnismäßig" agiert, so der Innensenator.



Geisel: Gesundheitsschutz muss durchgesetzt werden



Die Anmelder der Wochenend-Demos hatten in ihrer Anmeldung schriftlich vermerkt, dass sie keine Masken tragen und damit gegen den Infektionsschutzgesetz verstoßen werden, so Geisel: "Insofern bestand zu diesem Verbot keine vernünftige Alternative." Die Polizei habe also vor allem im Hinblick auf die hochansteckende Delta-Variante den Gesundheitsschutz durchgesetzt, so der SPD-Politiker. Er höre aber auch den Vorwurf, die Polizei hätte härter vorgehen sollen – aber dies bedeute auch mehr Verletzte. "Das ist dann ein Bruch der Verhältnismäßigkeit, also wenn wir Gesundheitsschutz durchsetzen und andererseits Menschen verletzen", sagte Geisel.



Corona-Situation erfordert weiterhin politische Aushandlung





Man müsse weiter miteinander verhandeln, so der Innensenator, wie man in Deutschland mit der Corona-Pandemie umgehe. Die Hälfte der Bevölkerung sei vollständig geimpft und die andere Hälfte verweigere bislang die Impfung. Dadurch könnten die Inzidenzen weiter ansteigen. Aber, so der SPD-Politiker, das sei politisch zu verhandeln: "Das kann die Polizei mit polizeilichem Handeln nicht regeln."