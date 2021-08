- Hitzeschutz für Mieter: Rechtlicher Rahmen fehlt

Im Sommer kann es in der Wohnung warm werden - bisweilen auch unerträglich heiß. Bisher fehlen Gesetze und Urteile in der Frage, ob Mieterinnen und Mieter ein Recht auf Hitzeschutz haben, sagt Reiner Wild, Geschäftsführer des Berliner Mietervereins.



Im Winter müssten 20 bis 22 Grad in der Wohnung erreicht werden. Bei Hitze gebe es aber noch keine Rechtssprechung, so Wild. "Die Frage ist ja, ist es ein Mangel in der Wohnung, wennn eine Temperatur beispielsweise von mehr als 26 Grad erreicht wird", so Wild.

Dachgeschosswohnungen besonders betroffen

Mieterinnen und Mieter sollten versuchen, ob sie den Vermieter mit einer Mietminderung dazu bewegen könnten, Maßnahmen für den Hitzeschutz zu treffen, rät Wild. Dafür müsse man aber Protokolle der Außen- und Innentemperaturen erstellen. Besonders betroffen seien Mietende in Dachgeschosswohnungen. Das führe zu vielen Beschwerden und Anfragen beim Mieterverein.

Sehr hohe Temperaturen seien für Menschen immer nur kurzfristig aushaltbar. "Und da muss im Prinzip der Vermieter etwas dazu beitragen", sagt Wild. Unklar sei, ob man diesen dazu auffordern könne, Maßnahmen zu treffen. "Alle Maßnahmen, die außen gemacht werden wie zum Beispiel Fensterläden oder Markisen sind wirksamer als Vorhänge, die man innen macht." Für Mieter seien solche Arbeiten aber zu kostspielig.