dpa/ Sina Schuldt Bild: dpa/ Sina Schuldt

Fr 30.07.2021 | 16:25 | Interviews

- Krisentreffen zur Schweinepest in Brandenburg

Die Afrikanische Schweinepest (ASP) ist seit Mitte Juli in Brandenburg nachgewiesen – getroffen hat es kleinere Betriebe, die Großanlagen sind aber nun in Alarmbereitschaft. Auf einem Krisengipfel am Freitag ging es um weitere Dimensionen der ASP in Deutschland, so Gipfel-Teilnehmer und Brandenburgs Landwirtschaftsminister Axel Vogel (Grüne).

Man habe mit dem Krisengipfel auf die wachsende nationale Problematik aufmerksam machen wollen, so Vogel. Denn aktuell erscheine das Problem ein regionales zu sein, dass bislang nur Brandenburg und Sachsen betrifft. Aber: Durch jene Fälle der Afrikanischen Schweinepest (ASP) könne deutsches Schweinefleisch nicht mehr unter anderem nach China exportiert werden.



Vogel: Entschädigungen für Schweinehalter mit ASP-Problem nicht ausreichend



Die derzeitigen Entschädigungen auf Ebene Brandenburgs seien unzureichend für die Schweinehalter, so Vogel. Denn sie deckten beispielsweise nicht ab, wenn Züchter bei Schlachtung weniger Geld für ihre Tiere aufgrund einer ASP-Erkrankung erhielten. Das, was Brandenburg den betroffenen Haltern dazugebe, sei zudem gedeckelt, so der Landwirtschaftsminister – man werde jetzt aber deswegen auf die EU zugehen.



Manche Schweinehalter geben auf, manche reduzieren wegen ASP



Das ASP-Problem bleibe auch noch eine längere Zeit bestehen, viele Betriebe könnten dann nicht mehr unterstützt werden, sagte der Grünen-Politiker. Einige geben komplett auf, einige wollen ihre Schweinehaltung bis zum Ende der Schweine-Pandemie soweit runterfahren, dass es keinen wirtschaftlichen Schaden mit sich bringt. Vogel betonte aber, dass gerade kleinere Betriebe mit einer Aufgabe der Schweinehaltung dazu beitrügen, dass die ASP sich nicht weiter in Brandenburg ausbreite.