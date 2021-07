- Ulli Zelle: "Er war ganz besonders, ganz speziell"

Ben Wagin ist am Mittwoch im Alter von 91 Jahren gestorben. Der Berliner Aktions- und Lebenskünstler wurde durch das beharrliche Bäume-Pflanzen zur Legende. Als rbb-Abendschau-Reporter Ulli Zelle ihm in den 1970er Jahren zum ersten Mal begegnete, war Wagin "ganz spärlich bekleidet" und es gab Brennesseltee und Algensuppe.



Damals war Ulli Zelle Student an der UdK, als diese noch die "Hochschule der Künste" war. Es folgten in den nächsten Jahrzehnten viele Treffen, unter anderem in Wagins Wohnung am S-Bahnhof Tiergarten, die gleichzeitig Galerie war und in der Wagin sein ganzes Leben verbrachte. Dort traf Zelle den Künstler zuletzt schon während der Corona-Pandemie zu einer Galerie-Eröffnung. "Er hat dieses Haus gerettet", erzählt der rbb-Reporter. Es sei eines der letzten Altbau-Häuser im Hansa-Viertel und Wagin habe dafür gesorgt, dass es nicht abgerissen wurde.

"Er war auf liebenswerte Weise ein bisschen verrückt, hat für seine Sache gekämpft", sagt Zelle über Wagin. "Und seine Sache war immer die Sache der Natur und der Umwelt - und er hat daran schon gearbeitet, als die Gründer der Grünen noch zur Schule gingen." Er habe in Berlin Bäume gepflanzt, sie an Hausfassaden gemalt und sich an Politiker gewandt. Er habe nie locker gelassen - "und auch manchmal genervt, aber auf liebevolle Weise", so der rbb-Reporter.