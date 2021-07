- Erdüberlastungstag: "Deutschland verbraucht dreimal mehr"

Ab dem 29. Juli leben wir Menschen auf Pump, denn wir verbrauchen mehr, als die Ökosysteme der Erde regenerieren können. Der sogenannte "Erdüberlastungstag" erinnert daran. Persönliche, aber vor allem politische Veränderungen können dem entgegenwirken, sagte Steffen Vogel, Sprecher der deutschen Umweltorganisation Germanwatch.

Der "Corona-Effekt" beim Ressourcenverbrauch sei 2021 verpufft, so Vogel. Denn im ersten Jahr der Pandemie wäre die Produktion und der Verkehr heruntergefahren worden. "Der Raubau an unserem Planeten geht eigentlich weiter", so Vogel. Es werde ein sogenannter Rebound-Effekt befürchtet, so der Germanwatch-Sprecher - ein sprunghafter Wiederanstieg der Emissionen nach dem Höhepunkt der Pandemie.

Wälder können weniger Kohlendioxid speichern



Das Global Footprint Network schätzt, dass die CO2-Emissionen 2021 um 6,6 Prozent ansteigen werden. Auch werden wohl 0,5 Prozent der Biokapazität der Wälder im laufenden Jahr zerstört - und damit weniger CO2 aufgenommen und gespeichert. Das sei "enorm viel", so Vogel.



Deutschland verbraucht zu viele Ressourcen





Deutschlands ökologischer Fußbadruck ist etwa dreimal so groß wie er eigentlich sein dürfte, so der Aktivist: "Wir verbrauchen knapp dreimal so viele Ressourcen wie der Planet uns eigentlich wieder herstellen könnte." Dabei machten CO2-Emissionen etwa zwei Drittel von Deutschlands ökologischem Fußabdruck aus.



Politik und persönliche Anpassungen sind gefragt



Die Politik sei nun gefragt, eine Trendwende auf mehreren Ebenen einzuleiten. Vor allem das Pariser Klimaabkommen sei wichtig, so Vogel, man müsse raus aus den fossilen Energieträgern. Kohle sei immer noch das Hauptproblem bei den CO2-Emissionen. Man brauche einen "intelligenten Mix verschiedener politischer Instrumente". Ebenso könne jede und jeder den eigenen Lebensstil ökologisch anpassen, sagte Vogel. Aber letztlich brauche es Veränderungen politischer Art.