dpa Bild: dpa

Do 29.07.2021 | 07:25 | Interviews

- Nach der Explosion im Leverkusener Chempark

Mindestens zwei Mitarbeiter einer Chemieanlage in Leverkusen sind bei einer Explosion am Dienstag ums Leben gekommen. Fünf Menschen werden bislang noch vermisst. Was ist inzwischen über das Unglück bekannt? Darüber haben wir mit Currenta-Unternehmenssprecher Maximilian Laufer gesprochen.