Do 29.07.2021 | 07:05 | Interviews

- Ernst: Alles dafür tun, die Schulen offen zu lassen

Brandenburg hat am Mittwoch über die neuen Corona-Regeln entschieden. Auch in den Grundschulen gilt in den ersten beiden Wochen nach Ferienende eine Maskenpflicht. An den Oberstufenzentren sollen auch mobile Impfungen angbeoten werden, so Bildungsministerin Britta Ernst (SPD).